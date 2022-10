Tunisie : Les redevances de l’ONAS revues Ã  la hausse, pour les usages domestique, touristique et industriel

Tunisie : Les redevances de l’ONAS revues à la hausse, pour les usages domestique, touristique et industriel

Les redevances d’assainissement ont été revues à la hausse. L’augmentation concerne les redevances appliquées aux différents usages : domestique, touristique, commercial et administratif.

Un arrêté conjoint de la ministre des Finances et de la ministre de l’Environnement du 12 octobre 2022, paru dans la dernière édition du Journal Officiel, fixe les détails de ces majorations.

Dans un entretien avec la TAP, le Directeur administratif et financier à l’Office national d’assainissement, Hassen Chatti, a déclaré que cette augmentation sera mentionnée dans la facture de la SONEDE pour le client domestique, dans une proportion, variant entre 3 et 9 %.

La hausse sera comprise entre 1540 et 2002 millimes le m3 pour l’usage touristique, et entre 1142 et 1579 millimes le m3 pour l’usage industriel, selon le degré de pollution.

Il a encore fait savoir, que 90 % des clients de l’ONAS sont des clients domestiques, signalant que le coût d’assainissement est, désormais, élevé alors que les redevances domestiques sont relativement basses.

S’agissant des nouvelles augmentations dans les usages domestiques, il a indiqué que le tarif varie selon la catégorie, signalant que la catégorie sociale qui consomme moins de 20 m3 pendant une période de 03 mois, ne sera pas touchée par la hausse, soit 43 % des clients de l’Office.

S’agissant de la catégorie dont la consommation varie entre 20 et 40 m3 le trimestre, la hausse variera entre 900 et 2300 millimes.

La catégorie qui consomme entre 41 et 70 % m3 par trimestre, la hausse sera comprise entre 5800 et 9400 millimes.

Gnetnews