Tunisie : Les résultats de sixième année dévoilés, le lauréat obtient une moyenne de 19.25/ 20

Le concours d’entrée aux collèges pilotes, 6ème année, session 2023, a livré ses secrets, ce jeudi 06 juillet.

Sur un ensemble de 56 916 inscrits, et 49 533 présents, quelque 17 908 candidats, soit 36.15 % ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/ 20, annonce ce matin le ministère de l’Education.

Par ailleurs, quelque 3443 candidats ont été orientés vers les collèges pilotes.

Mohamed Yassine Ben Samir Moussaoui est le lauréat national, et a décroché son diplôme avec l’excellente moyenne de 19.25 / 20.

Il est issu de l’école primaire d’el-Aouina, route de la Soukra, Tunis 1.

Le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, avait vanté hier soir les résultats réalisés par l’école publique aux examens nationaux, baccalauréat, 9ème année, et maintenant la 6ème.

Intervenu la veille au JT de 20 heures d’el-Wataniya, le ministre avait déploré que les benjamins de l’enseignement soient privés de leur notes et moyennes, et n’arrivent pas à savoir s’ils sont admis ou non, d’autant qu’il y a ceux qui passent de la 6ème à la 7ème année de base, voire de l’école au collège.

Il a annoncé que son ministère allait sévir contre les hors la loi, et ceux qui se sont rendus responsables de manquements et de fautes, faisant état de limogeages, voire de suspension de salaire, étant donné qu' »un salaire ne pourrait être perçu pour un travail non réalisé » ; « l’évaluation en fait partie », avait-il expliqué en substance.

Gnetnews