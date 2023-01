Tunisie : Les résultats préliminaires du second tour seront dévoilés le 01er février, et les résultats définitifs le 04 Mars

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a déclaré que les résultats préliminaires du second tour des élections législatives allaient être dévoilés le mercredi 01er février, au plus tard.

Alors que la proclamation des résultats définitifs du scrutin de ce 29 janvier, interviendra à l’issue de l’expiration de la période des recours, et aussitôt ceux-ci auront été tranchés, dans un délai ne dépassant pas le samedi 04 Mars 2023.

Lors d’une conférence de presse hier soir, samedi, à l’occasion de l’ouverture du centre des médias au palais des congrès de Tunis, relayée par la TAP, Bouaskar a indiqué qu’à l’issue de l’annonce des résultats définitifs du second tour, l’assemblée parlementaire sera appelée à se tenir, lors d’une séance inaugurale.

Il a, par ailleurs, présenté les différents préparatifs menés par l’ISIE pour la tenue de ce rendez-vous électoral, signalant qu’elle a tenu à être prête pour le démarrage du scrutin dans tous les bureaux de vote créés dans différents villages et villes du pays, devant accueillir les électeurs de 08 : 00 à 18 : 00, sans interruption.

Ce faisant, le président de l’instance électorale a révélé que le nombre total des électeurs inscrits et concernés par le second tour des législatives, s’élève à 7 millions 853 mille et 447 électeurs, répartis entre 5 millions 827 mille 949 inscrits volontairement, (74.2 %), et 2 millions 25 mille 498 électeurs inscrits automatiquement, soit 25.8 % du corps électoral concerné par le deuxième tour du scrutin.

Gnetnews