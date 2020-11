Tunisie : Les secteurs public et privé de santé annoncent une nouvelle stratégie de prise en charge des malades Covid+

Les secteurs public et privé de santé se sont engagés à renforcer leur coopération en vue de rapprocher les prestations de santé des malades Covid+, au niveau des interventions de première ligne et alléger la pression sur les établissements hospitaliers.

Lors d’une réunion tenue hier entre le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et les chefs de conseils de l’ordre des médecins, pharmaciens, dentistes et représentants des syndicats professionnels, une série de mesures ont été convenues, pour parfaire la stratégie de lutte contre la pandémie du Coronavirus et consolider la coopération entre les secteurs de santé public et privé, il s’agit de :

*Création de réseaux rassemblant des cadres de santé pour prodiguer des prestations de proximité, au niveau local, aux malades de Covid-19 ;

*Mise en place de mécanismes de coordination au niveau local entre les chefs des arrondissements de santé d’un côté, et les médecins, les pharmaciens, et les dentistes du secteur privé, de l’autre ;

*Digitalisation des modes de collecte de données sanitaires et épidémiologiques au niveau local, pour en garantir la fiabilité et l’actualisation rapide sur le plan national ;

*Mise à disposition des médicaments au niveau des officines privées, en en garantissant une répartition géographique judicieuse, de manière à fournir les moyens de prévention à l’ensemble des citoyens ;

*Amélioration de l’accès aux analyses du coronavirus ;

*Consolidation des sessions de formation au profit des cadres locaux dans les secteurs public et privé, en vue de développer les compétences dans le domaine de l’application des protocoles sanitaires destinés aux malades Covid-19, notamment en matière de respiration artificielle et d’administration d’oxygène.

