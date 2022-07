Tunisie : Les secteurs public et privÃ© s’accordent autour des mesures Ã  mÃªme d’amÃ©liorer le climat des affaires

Tunisie : Les secteurs public et privé s’accordent autour des mesures à même d’améliorer le climat des affaires

Suite au débat lancé en janvier dernier entre les secteurs public et privé autour de l’amélioration du climat des affaires, avec l’appui technique de la société financière internationale (SFI), une séance de travail conjointe s’est tenue sous la présidence du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, en présence du directeur du bureau de la SFI à Tunis, des représentants des organismes publics et privés, des instances professionnelles et du représentant de la banque centrale, annonce ce mercredi 06 juillet le ministère de l’Economie et de la Planification dans un communiqué.

La réunion a planché sur la teneur de l’étude réalisée par un expert auprès de l’International Finance corporation (IFC) en matière d’amélioration du climat des affaires, les conditions et les exigences de la réussite des réformes y inhérentes, les meilleures pratiques, ainsi que la manière de les activer et d’en accélérer la concrétisation, indique le même département.

Les participants ont appelé à amorcer, d’une manière progressive, l’activation des 43 propositions de réforme issues des deux précédents réunions des équipes de travail conjointes formées à cet effet, ce qui est susceptible de renforcer la confiance dans les deux secteurs, et de favoriser une amélioration effective du climat des affaires, profitable aux deux parties.

La mise en œuvre des réformes à la lumière de la situation actuelle liée aux législations, à la réglementation et à la complexité des mesures administratives requiert un appui politique et des décisions audacieuses, ont-ils ajouté, appelant à classer ces réformes selon les priorités, ce qui en favorise le démarrage avec l’efficacité requise dans les meilleurs délais, selon la même source.

Gnetnews