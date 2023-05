Tunisie : « Les sommes dues dans la fonction publique et le secteur public ont été versées récemment » (Cheffi)

Le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Samir Cheffi, a déclaré hier, jeudi 25 Mai, à l’ouverture de la réunion du bureau exécutif élargi de Monastir, que les négociations dans le secteur privé se sont achevées ; ce qui se pose, aujourd’hui, est la manière de respecter le principe du dialogue social, et de la négociation sociale, dans la mesure où il y a un important retard en la matière.

Le responsable syndical, cité par le journal Echaâbnews, a fait état, par ailleurs, de la fin des négociations dans le secteur public, à travers l’application de l’accord du 14 septembre 2022, signalant que toutes les sommes dues dans la fonction publique et le secteur public ont été quasiment, versées la dernière période.

Certains points restent, encore, en suspens, comme l’achèvement de l’amendement du statut général de la fonction publique et du statut général des établissements, offices et entreprises publiques, a-t-il indiqué, affirmant la nécessité de les terminer, en vue de passer à l’amendement des régimes et statuts spécifiques dans le secteur public et la fonction publique.

Il a, par ailleurs, évoqué un seul point, en relation avec le dernier accord entre l’UGTT et le gouvernement, portant sur l’accord du 6 février 2021, lequel concerne 46 secteurs. La centrale syndicale est attachée à faire respecter les accords conclus, dans le cadre de la continuité de l’Etat et ses institutions, rapporte l’organe médiatique syndical.

Gnetnews