Tunisie : Les stocks d’eau minÃ©rale sont suffisants, pas de crainte de pÃ©nurie ou de spÃ©culation

Tunisie : Les stocks d’eau minérale sont suffisants, pas de crainte de pénurie ou de spéculation

Le président de la chambre nationale des producteurs des boissons non alcoolisées, Lassaâd Mzah, a déclaré, ce mardi 02 Mai, que les stocks des eaux minérales mises en bouteille, suffisent pour la période actuelle, il n’y a pas lieu de craindre une quelconque pénurie ou spéculation.

Dans une déclaration à la TAP, le président de la chambre a refusé ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, pendant les tout derniers jours, au sujet de l’absence de l’eau minérale dans certaines grandes surfaces, et l’appel à la stocker, de peur de sa disparition totale la prochaine période.

Il a imputé le manque d’eau minérale sur le marché, au fait que l’approvisionnement était mis à mal pendant la période écoulée, pour avoir coïncidé avec les vacances de l’Aïd el-Fitr. Il a pointé « des parties qui cherchent à pécher en eau trouble, en propageant des informations infondées ».

Lassaâd Mzah a, encore, fait savoir que la chambre a tenu de nombreuses réunions avec le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans le cadre des préparatifs de la prochaine saison estivale, en examinant les moyens d’approvisionner le marché, en continu, en eau minérale, et de prendre les mesures nécessaires à la constitution de stocks régulateurs pour faire face à la demande supplémentaire.

Les stocks régulateurs d’eau minérale seront dans limite de 40 millions de bouteilles, selon une étude de l’offre et de la demande, a-t-il indiqué.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations avait appelé, la dernière période, les unités de mise en bouteille d’eau minérale à augmenter la cadence de la production pour assurer la régularité de l’approvisionnement pendant la période actuelle, et à former des stocks stratégiques, en vue de faire face à la demande supplémentaire pendant la période estivale, où la consommation atteint son point culminant.

Le ministère avait exigé que les stocks régulateurs soient commercialisés de la part des industriels et commerçants de gros, en collaboration avec ses services centraux tout au long de la saison estivale, tout en les dirigeant vers les besoins du marché, en matière d’approvisionnement.

Le ministère avait, par ailleurs, annoncé le maintien du niveau actuel des prix, excluant toute augmentation de la part des professionnels, sauf dans des cas extrêmes ; une fois que des demandes auront été présentées aux organismes administratifs concernés.

