Tunisie : Les succès stories des entreprises publiques mises en avant

Les succès stories réalisées par des entreprises publiques tunisiennes, à l’instar de la poste tunisienne, l’Institut Pasteur, le centre de promotion des exportations (CEPEX), la Société tunisienne des banques (STB), le centre international des technologies de l’environnement de Tunis, des bureaux d’études et de consultings, ainsi que d’autres expériences dans les domaines d’ophtalmologie, de cardiologie, etc., ont été passées en revue hier, lors d’une visioconférence tenue en marge de la Ticad 08, indique le ministère de l’Economie et de la Planification.

Organisée par l’agence tunisienne de coopération technique et le conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), sous l’intitulé « la coopération technique tunisienne pour une Afrique intégrée et capable d’adaptation et de résilience », la conférence a vu la participation de 100 responsables et acteurs africains, ainsi que des représentants d’entreprises africaines ayant des expériences réussies et projets de coopération dans certains pays africains, dans les secteurs de la santé, médecine, banques, technologie, consulting et autres.

Cette conférence visait à affirmer l’engagement de la Tunisie à contribuer à des programmes de développement en Afrique, à travers la coopération technique, notamment en termes de coopération bilatérale et multilatérale, essentiellement avec une contribution japonaise.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a plaidé pour la réalisation d’autres projets, en s’appuyant sur les expériences tunisiennes dans les secteurs public et privé.

Il a appelé à tirer bénéfice de l’expérience niponne notamment dans le domaine des technologies modernes et autres secteurs prometteurs, dans le cadre d’une coopération triangulaire Tunisie – Japon – Afrique, à même de parvenir à un développement durable inclusif et résilient dans les pays africains.

Gnetnews