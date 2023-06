Tunisie : Les températures en hausse, et atteindraient les 42°

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 09 juin, par une hausse relative des températures, avec des maximales comprises entre 29 et 35° au Nord, et entre 35 et 39° dans le reste des régions.

Le mercure atteindrait les 42° au Sud Ouest, avec des coups de sirocco.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est peu agitée à agitée.

Le ciel est partiellement à densément nuageux, au Nord et au Centre ; avec des pluies éparses, des précipitations qui auront un caractère orageux pendant la nuit dans les régions côtières Nord.

