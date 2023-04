Tunisie : Les températures grimpent, atteignant les 36°

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mercredi 19 avril, par un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales comprises entre 20 et 27° au Nord, sur les hauteurs, et les régions côtières. Elles seront entre 28 et 34° dans le reste des régions, atteignant les 36° à el-Borma et Borj el-Khadhra, selon le premier bulletin météo de la journée.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussières.

La mer est agitée à très agitée.

Gnetnews