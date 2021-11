Tunisie : Les touristes en hausse de plus de 153 % à Nabeul, reprise du marché français

Le commissaire régional du tourisme de Nabeul, Wahid Ben Fraj, a affirmé ce vendredi 12 novembre qu’une importante amélioration était enregistrée au niveau des indicateurs du tourisme dans le gouvernorat de Nabeul, avec l’arrivée de 25 049 touristes, contre 9887 touristes, au cours de la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 153.4 %.

Dans un entretien accordé ce matin à Express, Ben Fraj a indiqué que 67 808 nuitées ont été recensées pendant le mois d’octobre 2021, contre 36 904 nuitées, pendant la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 83.7 %.

Il a ajouté que le marché français avait connu, au cours de la dernière période, une amélioration sensible, par rapport à l’année dernière, imputant une telle progression au passage de la situation épidémique en Tunisie de la zone rouge à celle Oranger.

Le commissaire régional a insisté sur l’impact positif de l’amélioration de la situation épidémique, outre le retour de la société de voyage et tourisme (Travel Union International), en Tunisie après une absence d’une année et demie, TUI commercialise la destination tunisienne au niveau de l’Italie, la Belgique et la France.

Ben Fraj a, par ailleurs, évoqué le retour des vols touristiques hebdomadaires entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, dans l’attente de passer à trois vols/ semaine.

Il a, encore, fait savoir que 90 % des employés du secteur touristique ont parachevé la vaccination contre le coronavirus, signalant que les différentes unités touristiques du gouvernorat de Nabeul ont entamé les préparatifs aux fêtes de fin d’année , la prochaine importante échéance touristique.

Gnetnews