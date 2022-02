Tunisie : Les trois objectifs de la visite du président du club de Paris, selon Nafaa Ennaifer

La visite du Directeur Général du Trésor français et Président du Club de Paris, d’Emmanuel Moulin, en Tunisie aurait, à ce stade, 3 objectif, écrit ce jeudi 03 février, l’industriel et membre de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), Nafaa Ennaifer.

Il s’agit, souligne-t-il, de sensibiliser et insister sur l’importance du volet politique, de proposer l’assistance pour la finalisation d’un programme de réformes à même de satisfaire les exigences du FMI et des autres bailleurs de fonds, et de proposer l’assistance pour la création de l’Agence de gestion de la dette publique et l’Agence de gestion des participations de l’Etat.

Rien n’empêche M. Moulin de changer de casquette en temps opportun, pour porter celle du Président du Club de Paris, ajoute-t-il.

L’homme d’affaires souligne, en préambule, que la Tunisie a besoin de plus de 5 Milliards de DT d’emprunts pour boucler le budget 2021. Le Gouvernement devra mobiliser 19 Milliards DT de nouveaux crédits (dont 12 Milliards à l’étranger) pour financer le budget 2022.

Selon ses dires, il serait impossible de lever les fonds en devises nécessaires, faute d’un programme consensuel de «réformes profondes » avec le FMI.