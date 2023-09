Tunisie : Les vacances au sein de l’instance électorale seront pourvues au plus tard à la fin de la semaine prochaine

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a déclaré que les trois vacances au sein du conseil de l’instance seront pourvues au plus tard à la fin de semaine prochaine, et ce avant la parution du décret appelant les électeurs aux urnes, et celui portant répartition des circonscriptions électorales.

En marge d’une session de formation destinée aux journalistes de l’agence Tunis Afrique Presse en vue de la simplification des procédures et du cadre juridique régissant les prochaines élections locales et régionales, il a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que les vacances devraient être pourvues, et les décrets devraient paraître avant le 17 septembre courant, si les prochaines élections venaient à se tenir le 17 décembre prochain.

Au sujet de la non-participation des médias privés aux campagnes de sensibilisation relatives aux élections, il a indiqué que l’instance n’exclut personne, de nombreuses entreprises médiatiques ont participé à ces campagnes d’une manière volontaire.

L’instance a tenté d’impliquer de nombreuses radios associatives, et ce dans le cadre de la transparence, a-t-il dit.

Bouaskar a ajouté que le budget de l’instance provient de l’argent public, et la conclusion de conventions entre l’instance et les entreprises médiatiques publiques, est une manière de garantir la transparence, étant donné que l’argent destiné à ces institutions est soumis au contrôle.

L’ISIE alloue un million 500 mille dinars dans le cadre du programme de couverture médiatique des échéances électorales.

