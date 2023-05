Tunisie : L’Etat a assuré la marche normale des festivités et a répandu la quiétude parmi les visiteurs

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a déclaré que l’Etat tunisien a réussi à assurer « une marche normale des différentes festivités et prestations, pour les visiteurs de la Tunisie, et répandu la quiétude parmi eux ».

Lors d’une séance de travail tenue hier, jeudi 11 Mai 2023, au siège de son ministère, Belhassine a salué de nouveau « la mémoire des martyrs du devoir, et des victimes de cet acte criminel contre les innocents, dont le but est de porter atteinte à l’unité du rang national, de menacer l’économie nationale, et d’attenter à la saison touristique ».

Ce retour à la normale a été rendu possible, grâce à « la prestation héroïque de nos vaillantes forces, l’action pondérée et efficace dans un cadre institutionnel homogène, et grâce à la cohésion nationale, y compris de la famille touristique élargie », a-t-il dit en substance.

Les cadres du ministère, les institutions sous tutelle, les représentants des fédérations professionnelles, et la partie sociale, ont pris part à cette réunion, ainsi que le délégué régional du tourisme de Djerba-Zarzis, par l visioconférence.

Cette séance de travail a porté sur la marche de la saison touristique, et les mesures prises directement après la lâche attaque à Djerba, ainsi que les actions devant être prises les heures et les jours à venir, pour surmonter cette étape, préserver la marche normale de l’activité touristique, et parvenir à l’embellie attendue du secteur.

Gnetnews