Tunisie : L’Ã©tat d’avancement des travaux de la X4, la X 20, le systÃ¨me de comptage du trafic… au centre d’une sÃ©ance de travail

Tunisie : L’état d’avancement des travaux de la X4, la X 20, le système de comptage du trafic… au centre d’une séance de travail

Dans le cadre de l’accélération de la cadence de réalisation des projets d’infrastructure dans le Grand-Tunis et au-delà, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé hier, jeudi 25 Mai, une séance de travail, en présence notamment de Slah Zouaoui, Samia Gharbia et Kaïs Bedhief, respectivement, Directeur Général des ponts et chaussées, Directrice Générale des affaires foncières et juridiques, et Directeur Général de la gouvernance.

La réunion a planché sur le suivi de l’état d’avancement des projets de la X4, de la X20, le dédoublement de la route régionale n’o 27 reliant Nabeul à Menzel Tamim, en s’assurant de l’engagement des entreprises BTP, d’accélérer la cadence de réalisation des travaux pour parachever les tronçons restants, avec la qualité requise, et dans les délais convenus.

Il a été aussi question de l’état d’avancement des projets financés par le fonds arabe de développement économique et social (FADES), notamment le dédoublement de la route romaine n’o 117.

La réunion a, par ailleurs, examiné l’état d’avancement des procédures pour la finalisation du marché portant acquisition et installation d’un système de comptage du trafic routier et transfert à distance des données permettant de déterminer la qualité et le nombre de véhicules, traversant la route, lesquelles données devraient être utilisées pour l’étude de la structuration de la route et son éventuel aménagement.

La ministre a appelé à accélérer le parachèvement de ce marché, pour son important rôle à garantir la fluidité du trafic, et à atténuer l’encombrement routier au niveau des routes structurées. Comme elle a recommandé de suivre la réalisation des différents projets routiers, et d’aplanir les difficultés pouvant en ralentir la réalisation, afin d’en garantir l’achèvement dans les délais contractuels.

Gnetnews