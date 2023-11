Tunisie : « L’Etat est résolu à mettre en œuvre les réformes pour rétablir ses équilibres financiers » (Hachani)

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a plaidé pour la création d’une nouvelle dynamique favorisant la croissance et le développement.

Intervenu ce vendredi 17 novembre en plénière parlementaire, consacrée à l’examen des projets de budget de l’Etat et de la balance économique du nouvel exercice, ainsi que du projet du budget de loi de finances 2024, il a affirmé que « l’Etat est résolu à mettre en œuvre les réformes pour rétablir ses équilibres financiers, sans toucher aux classes moyennes et démunies, en préservation de la paix civile. »

Le PLF 2024 vise à poursuivre la consécration du rôle social de l’Etat, en veillant à la continuité des services et la disponibilité des produits de base, a-t-il indiqué.

Ahmed Hachani a évoqué l’instauration d’un régime consacrant la justice fiscale, et luttant contre l’évasion fiscale, signalant que le projet de loi de finances vise à réformer davantage le système des incitations fiscales.

Selon ses pronostics, la Tunisie pourrait réaliser un taux de croissance de 3 % en 2024. « L’amélioration des indices de croissance est possible, notamment avec l’amorce des réformes dans le secteur bancaire, l’appui des petites et moyennes entreprises et la relance de l’inclusion financière », a-t-il déclaré.

Il s’agit aussi, dans le cadre du programme national des réformes, de promouvoir l’inclusion financière et l’inclusion sociale dans les régions. L’inclusion est l’opposé de l’exclusion, a-t-il dit, citant l’exemple des régions qui sont dépourvues des commodités nécessaires, elles n’ont ni poste, ni banque, et se sentent exclues, mais tout ça est appelé à changer, « le texte est sur mon bureau », a-t-il fait savoir.

Hachani a annoncé que le gouvernement franchit les derniers pas, en matière d’élaboration de textes de loi et de décrets, lesquels seront entérinés dans des prochains conseils des ministres.

Le chef du gouvernement a commencé, sa déclaration, par critiquer la décennie écoulée, et ceux qui ont tenté de porter préjudice à la Tunisie, et dévoilé les six axes du nouveau modèle de développement procédant de la vision Tunisie 2035.

Gnetnews