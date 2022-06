Tunisie : L’Ã©tÃ© s’installe, les tempÃ©ratures atteindraient un record ce jeudi

Tunisie : L’été s’installe, les températures atteindraient un record ce jeudi

L’été s’installe carrément dans nos contrées ; les conditions météorologiques de ce jeudi 02 juin 2022, sont marquées par des températures encore plus élevées.

L’INM prévoit, dans son premier bulletin de la journée, une cadence ascendante des températures, avec des maximales comprises entre 33 et 38° dans les régions côtières Est, et les hauteurs. Elles varieront entre 38 et 43° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco, et frôleraient les 45° au sud-ouest.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions. Des foyers orageux, accompagnés par des pluies éparses, et chute de grêle sont attendus l’après-midi sur les hauteurs.

Des intempéries qui toucheront, progressivement, certaines délégations Est.

Les vents sont globalement modérés, leur vitesse atteindrait 40 km/heure sur les côtes Nord…La mer est agitée au Nord, et peu agitée dans les autres champs marins.

Gnetnews