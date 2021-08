Tunisie : Lâ€™ex-ministre de la DÃ©fense nationale dÃ©clare son patrimoine au terme de ses fonctions

Tunisie : L’ex-ministre de la Défense nationale déclare son patrimoine au terme de ses fonctions

L’ancien ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a procédé ce vendredi 06 août à la déclaration de son patrimoine, au siège de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC).

Cette démarche intervient au terme de ses fonctions, conformément aux dispositions de « la loi n’o 46 e l’année 2018, portant sur la déclaration des acquis et des intérêts, et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts », indique l’instance anti-corruption dans un communiqué.

Le ministre de la Défense nationale avait été démis de ses fonctions le lundi 26 juillet en vertu d’un décret présidentiel, en même temps que le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, et la ministre Chargée de la fonction publique et de la justice par intérim, Hasna Ben Slimane.

