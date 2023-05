Tunisie : L’exercice militaire annuel conjoint « Lion Africain » s’est ouvert à la base militaire de Bouficha

L’exercice militaire annuel conjoint « Lion Africain » s’est ouvert hier, mardi 16 Mai ; à la base militaire de Bouficha.

La Tunisie abrite cet exercice du 8 Mai au 6 Juin, entre les unités militaires tunisiennes et américaines, en collaboration avec l’AFRICOM, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Cet exercice conjoint a montré une grande efficacité en matière d’amélioration des capacités opérationnelles de l’armée tunisienne. Comme il représente une importante occasion pour consolider les différents champs militaires, à travers l’échange des expériences dans les domaines de planification opérationnelle, de renseignements tactiques, de génie militaire, de la complémentarité Sol – Air, de la sécurité cybernétique, et de soutien sanitaire, etc, a déclaré son directeur tunisien.

Le Directeur de l’exercice, côté américain, a affirmé l’appui continu de son pays à l’institution militaire tunisienne, et ses dispositions à développer le niveau de cette coopération, à travers l’intensification des exercices militaires conjoints, et la consolidation du partenariat à tous les niveaux.

Il a souligné l’importance de l’exercice, le Lion Africain, en matière de consolidation des capacités militaires des deux parties. Comme il s’est arrêté au rôle de l’armée tunisienne en matière de maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Des sessions de formation et des cours théoriques et pratiques dans de nombreuses spécialités, à l’instar du génie militaire, de la sécurité cybernétique, des affaires juridiques, et des relations publiques…se tiendront, en marge de cet exercice, avec la participation des membres des forces militaires de certains pays africains.

