Tunisie : L’expertise ayant conduit à l’arrestation de Karoui comprend des fautes monumentales (Elloumi)

Iyadh Elloumi, député de Qalb Tounes, a déclaré ce lundi 28 décembre, que « les résultats du rapport de l’expertise ont été fuités, d’une manière altérée ».

« Il n’y a rien d’autre qui a conduit à l’arrestation de Nabil Karoui, sauf les résultats de cette expertise de 829 pages », a-t-il souligné en cette fin de matinée, lors d’une conférence de presse.

Il a réfuté les informations qui évoquent un blanchiment d’argent de plus de 140 milliards, signalant que « ce n’est pas le porte-parole du tribunal qui le dit, mais c’est l’opposition en la personne de Mohamed Ammar (courant démocrate) et certains médias ».

L’expertise renferme des fautes immenses, a-t-il dit, faisant savoir que le comité de défense s’est réuni samedi et a décidé d’intenter des affaires disciplinaires contre les experts.

S’agissant de la somme de 140 milliards, il a expliqué que « 50 milliards ont été introduit en Tunisie en 2009 pour la création du groupe de Nesma, suite à un montage financier effectué au Luxembourg. Près de 70 milliards concernent des transactions entre les sociétés du groupe, dont la plupart sont non-résidentes. Tous ces fonds sont entrés en Tunisie, via la banque centrale », a-t-il révélé en substance.

Il a réitéré que « l’arrestation de Nabil Karoui n’est pas une condamnation, et que celui-ci bénéficie de la présomption d’innocence », appelant à ce qu’il ait droit « aux conditions d’un procès équitable ».

Elloumi a appelé à faire attention à « la situation des libertés, de la démocratie et de l’investissement en Tunisie », réitérant que cette affaire est « populiste et politique, le but est de juger le parti Qalb Tounes dans son ensemble ».

« Qalb Tounes est attaché à l’indépendance de la justice », a-t-il affirmé, appelant à ce que les plaidoiries aient lieu dans les tribunaux.

Gnetnews