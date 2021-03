Tunisie : Lâ€™habit afghan est totalement inacceptable dans les Ã©tablissements Ã©ducatifs (Sellaouti)

Tunisie : L’habit afghan est totalement inacceptable dans les établissements éducatifs (Sellaouti)

Le ministre de l’Education, Fethi Sallaouti, a affirmé ce mercredi 03 Mars, que son ministère est intervenu dans l’affaire de Mehdia, après les informations et les photos relayées sur Facebook, selon lesquelles, un enseignant portait un habit confessionnel dans la salle de classe.

Il a ajouté que de nouvelles mesures seraient annoncées aujourd’hui, au sujet de l’enseignant d’un établissement éducatif à la délégation de Chorbane.

Dans une déclaration médiatique, en marge de sa visite à des institutions éducatives à Grombalia (Nabeul), le ministre a indiqué que « cet habit est totalement inacceptable, étant donné qu’il existe un code de conduite que le fonctionnaire public devra respecter, outre les circulaires auxquelles, il faudrait se conformer ».

Cet habit confessionnel est afghan et non tunisien, et ne peut être porté dans les institutions éducatives, a-t-il insisté.

