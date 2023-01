Tunisie : Un début de semaine marqué par une météo variable, selon les régions

Même s’il s’est installé tardivement, la saison hivernale assoie chaque jour un peu plus son emprise. Les conditions météorologiques sont marquées en ce début de semaine par des pluies éparses et orageuses, au Nord et au Centre-Est qui seront, par moments, intenses à l’extrême-Ouest.

Dans le reste des régions, le ciel sera émaillé par des passages nuageux.

La principale caractéristique de la météo de ce lundi 30 janvier 2023, est la violence du vent dans les régions côtières, dont la vitesse atteindrait les 60 km/ heure.

« Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche. La mer est agitée à très agitée ».

Les températures sont relativement stables, les maximales seront comprises entre 11 et 16°, et dans la limite de 08° sur les hauteurs.

Gnetnews