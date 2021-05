Tunisie â€“ Libye : Engagement Ã  lever tous les obstacles en termes financier, dâ€™investissement, dâ€™accÃ¨s Ã  la propriÃ©tÃ©â€¦

Tunisie – Libye : Engagement à lever tous les obstacles en termes financier, d’investissement, d’accès à la propriété…

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a fait état de résultats « fructueux » de sa visite en Libye, évoquant « des relations exceptionnelles, civilisationnelles et familiales qui lient les deux pays ». Outre leurs « bonnes relations politiques et diplomatiques. »

A son arrivée à Tunis, au terme d’une visite de deux jours les 22 et 23 Mai en Libye où il était accompagné notamment par les chefs des organisations syndicale et patronale, Samir Majoul et Noureddine Taboubi, Méchichi a salué la partie libyenne qui était entièrement disposée à relancer la coopération avec la Tunisie, notamment sur les plans commercial et économique…

« Les deux parties ont d’importantes traditions en matière de commerce et d’investissements, nous avons convenu de relancer ces investissements et de lever toutes les entraves artificielles en termes financier, d’accès à la propriété, et de circulation des personnes et des marchandises, » a-t-il affirmé.

Les gouverneurs des banques centrales des deux pays se sont réunis, pour régler les aspects financiers, à même de faciliter la circulation des marchandises entre les deux pays, des mesures concrètes seront examinées ces jours-ci, liées notamment à la vérification de l’origine de la marchandise, sa conformité aux normes…a fait savoir Méchichi.

Et de poursuivre : « Au sud tunisien, les échanges commerciaux s’effectuent, d’une manière fluide, entre les deux pays, notre rôle est d’encadrer ces opérations et non de les restreindre ».

Méchichi a annoncé le réaménagement du point de passage de Ras Jdir, de manière à intensifier les circuits destinés au passage des marchandises, afin de limiter l’attente des camions dans les deux sens. Il n’est pas normal que les camions soient en attente de 6 à 7 km à l’entrée de la Tunisie ou de la Libye, pour pouvoir transiter.

Vers une seule économie

Hichem Méchichi et son homologue libyen, Abdelhamid Dbeibah, avaient coprésidé dimanche à la foire internationale de Tripoli, les travaux du forum économique tuniso-libyen, en présence des délégations des deux pays.

« La Libye qui a emprunté la voie de la stabilité politique et de l’unité nationale est capable d’adopter la voie du développement et du progrès économique », a assuré le locataire de la Kasbah, ajoutant que la Tunisie allait être du côté de la Libye, étant donné que Tunisiens et Libyens forment un seul peuple.

Méchichi a dit la volonté des deux pays de construire une seule économie, dont les résultats seront profitables aux deux peuples. « Le citoyen libyen sera traité, au même titre que le citoyen tunisien, et tous les obstacles seront éliminés et considérés comme relevant du passé, ce qui nous permettra d’instaurer l’unité économique réelle à laquelle aspire les deux peuples libyen et tunisien ».

Tout en exprimant la volonté de la Libye pour la reconstruction et la stabilité, le chef du gouvernement d’union libyen, Abdelhamid Dbeibah a affirmé que la Tunisie et la Libye aspirent à davantage de coopération, notamment dans les domaines de l’infrastructure, des projets immobiliers… »l’organisation de cette grande foire est un message fort de la volonté de la Libye de tirer profit des expériences tunisiennes », a-t-il dit.

Plus de 170 entreprises de différents secteurs, ainsi que 1200 hommes d’affaires ont pris part à ce forum.

Gnetnews