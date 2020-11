Tunisie/ Libye : Entrée en vigueur samedi d’un protocole conjoint pour la circulation entre les deux pays

La Tunisie et la Libye ont mis au point un protocole sanitaire commun, comportant des mesures devant être respectées par les ressortissants tunisiens et libyens, lors de leur circulation entre les deux pays, pour se prémunir contre la contagion par le Coronavirus.

Ce protocole conjoint dont l’entrée en vigueur est prévue pour le samedi 14 novembre 2020, renferme « des dispositions pratiques en vue de faciliter la circulation des passagers et l’échange des marchandises et des services entre les deux pays, via les deux points de passage frontaliers de Ras-Jdir et de Dhiba Wazen ».

Le ministère ajoute que les contacts sont en cours entre les parties compétences en Tunisie et en Libye pour rétablir les liaisons aériennes et programmer des vols entre les deux pays.

Cet accord conclu hier, fait suite à la séance de travail qui a eu lieu le 21 octobre 2020 au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence d’une délégation libyenne, annonce le département de la place Nord Hilton dans un communiqué.

