Tunisie/ Libye : rÃ©ouverture des liaisons aÃ©riennes, rÃ©utilisation du dinar tunisien et libyen dans les transactions, pÃ©trole contre matiÃ¨res premiÃ¨res

Tunisie/ Libye : réouverture des liaisons aériennes, réutilisation du dinar tunisien et libyen dans les transactions, pétrole contre matières premières

La Tunisie et la Libye ont convenu au terme du forum économique tuniso-libyen tenu tout récemment à Sfax, de faciliter le transit au niveau des points de passage de Ras Jdir et de Dhiba et d’œuvrer à ouvrir d’autres points de passage, à l’instar de celui de Machhed Salah, en vue de développer les transactions commerciales avec la région de Jbel el-Gharbi.

Les deux parties ont, par ailleurs, décidé d’étudier l’éventualité de créer un quatrième point de passage entre Borj el-Khadhra et Ghademes au sud libyen, ce qui est de nature à redynamiser la région et à servir de porte d’entrée aux pays subsahariens.

Cette rencontre, placée sous le signe de « l’espoir et du défi », marquée par une importante présence des deux côtés, a recommandé, de surcroît, d’intensifier les échanges par voie terrestre, de rouvrir les liaisons aériennes avec Tripoli et Benghazi, de lancer des lignes maritimes permanentes à des prix préférentiels, d’accélérer la construction de la route express entre Médenine, Ben Guerdane et les frontières libyennes, et de lancer la zone logistique frontalière, dont les travaux touchent à leur fin.

Les deux parties se sont, par ailleurs, mises d’accord de permettre aux sociétés tunisiennes de réactiver les contrats signés depuis 2021, et d’en revoir l’aspect financier, en les adaptant aux prix du marché, et de verser leurs arriérés aux entreprises tunisiennes et libyennes, dans le cadre d’un règlement global.

Elles se sont également engagées à instaurer une coopération entre les entreprises publiques et privées tunisiennes et leurs homologues libyennes pour parachever la réalisation des projets de logement, à l’arrêt à cause des événements en Libye, de faciliter les procédures administratives pour l’installation des investisseurs libyens en Tunisie, et leur accorder des incitations spécifiques dont le séjour, de faciliter les transactions bancaires et l’ouverture de comptes en devise pour les investisseurs libyens en Tunisie, de lancer un initiative législative permettant aux investisseurs tunisiens et libyens de participer aux appels d’offre, avec les mêmes avantages, tant en Tunisie, qu’en Libye, et de réutiliser le dinar tunisien et le dinar libyen dans les transactions entre les deux pays, et de renoncer à l’utilisation de devise.

Après la hausse du prix du baril, et ses conséquences sur le budget de la subvention pour l’année 2021, les deux parties appellent à relancer les transactions avec la Libye, pétrole contre matières premières, et marchandises tunisiennes.

La réactivation de l’accord de libre-échange de 2001 entre les deux pays, tout en le révisant et en l’améliorant figure, également, parmi les priorités des deux pays, à la prochaine étape.

Gnetnews