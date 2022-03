Tunisie : Lâ€™indemnisation des dÃ©posants de la BFT interviendra dans les vingt jours ouvrables aprÃ¨s le 28 fÃ©vrier (FGDB)

Tunisie : L’indemnisation des déposants de la BFT interviendra dans les vingt jours ouvrables après le 28 février (FGDB)

Le Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (FGDB) porte à la connaissance des déposants de la banque franco-tunisienne, que leurs dépôts éligibles sont couverts par la garantie du Fonds conformément aux dispositions de la loi de Juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et au décret de février 2017, relatif à la fixation des règles d’intervention, d’organisation et de fonctionnement du Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires et des conditions d’adhésion et d’indemnisation des déposants.

Dans un communiqué publié, hier mardi 1er Mars, suite à la notification de la commission de résolution du 28 février 2022 de la cessation de paiement de la Banque Franco-Tunisienne, le FGDB fait savoir que l’indemnisation des déposants sera assurée dans les vingt (20) jours ouvrables à compter du 28 Février 2022.

Le Fonds de garantie ajoute qu’il informera les déposants du calendrier et de la procédure à mettre en place pour assurer leur indemnisation dans les délais impartis.

Les déposants concernés pourraient consulter le site web : www.fgdb.gov.tn ou appeler les numéros suivants 71 860 600/71 860 453, pour toute information complémentaire.

D’après Communiqué