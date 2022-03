Tunisie : Abassi revient sur les raisons et les rÃ©percussions de la dissolution de la BFT, et le sort des dÃ©pÃ´ts de ses 7500 clients

Tunisie : Abassi revient sur les raisons et les répercussions de la dissolution de la BFT, et le sort des dépôts de ses 7500 clients

Déja annoncée officiellement depuis hier, la liquidation et la dissolution de la Banque Franco-Tunisienne (BFT) ont fait l’objet d’une conférence de presse de la Banque Centrale de Tunisie, ce mardi à Tunis.

Une situation inédite dans l’histoire bancaire du pays. Le dossier a été présenté par Marouane Abassi, le Gouverneur de la BCT et les membres de la Commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise.

Ils ont confirmé la fermeture définitive de la BFT suite à sa cessation de paiement et l’impossibilité de redressement. L’encours des créances a été établi à 279 millions de dinars tandis que les pertes nettes sont, elles estimées à 500 millions de dinars.

Cette affaire risque-t-elle d’avoir des répercussions sur la solidité financière du système bancaire tunisien? Comment seront indemnisés les clients? Qu’adviendra-t-il des employés de l’établissement ?

D’après le gouverneur de la banque centrale, Marouene Abassi, la liquidation de la BFT n’aura aucun impact sur les autres banques et institutions financières du pays.

Il a rappelé dans ce sens que la BFT fondée en 1977, dispose de 5 agences en Tunisie, son chiffre d’affaires s’élève à 5MD. Elle génère en tout 72 emplois et la valeur des dépôts bancaires à son actif, s’élèvent à 20 MD. Un chiffre qui ne représente que 0.02% des comptes de dépôt et d’épargne bancaires du système bancaire tunisien ».

Abbassi a fait également un retour sur les faits, ayant mené à cette situation complexe de la banque franco-tunisienne. L’affaire BFT concerne un litige qui dure depuis les années 80, opposant l’Etat tunisien au groupe d’investissement Arab business consortium international (ABCI). « Il s’agit d’une succession de mauvaises gouvernance et de gestion, qui ont mené à des procès, dont la BFT a fait objet notamment suite à sa privatisation…», a-t-il souligné.

Le gouverneur a ajouté qu' »avec la mise en place de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers, un cadre législatif a été créé pour qu’une Commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise, puisse intervenir. « Ses membres ont constaté la cessation de paiement de la Banque franco tunisienne (BFT) et l’impossibilité de son redressement et qu’elle a procédé, à cet effet, à la transmission d’un rapport au tribunal de première instance de Tunis pour rendre un jugement de dissolution et de liquidation de la banque et désigner un liquidateur conformément aux dispositions de la loi susmentionnée».

Par ailleurs, concernant les 7500 clients de la BFT, le gouverneur a indiqué que les clients possédant des dépôts d’une valeur de 60 mille dinars ou plus seront remboursés dans l’espace de 20 jours et pour les autres, leur situation sera réglée, selon l’avancement de leurs dossiers en justice.

Le remboursement quant à lui, aura lieu grâce à des réserves de la Banque centrale de Tunisie estimées à 6 millions de dinars ; les règles de dédommagement seront fixées par le comité de contrôle de la BCT sans recourir à l’Etat, a précisé le directeur général du fonds de garantie des dépôts bancaires, Jaafar Khattech.

Au sujet de l’effectif de la BFT, dont le nombre s’élève à 72 personnes (dont 67 moins de 50 ans), le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Mohamed Agrebi a indiqué que 80% de l’effectif de la BFT seront intégrés au sein de 10 banques différentes et les 20 % restant intégreront d’autres établissements et institutions financières.

Pour le moment aucune autre banque en Tunisie ne risque la banqueroute, a affirmé Marouane Abassi.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus la déclaration de Marouane Abassi, Gouverneur de la BCT.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi