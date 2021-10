Tunisie : Lâ€™INM maitient l’alerte et prÃ©vient contre des vents violents au Nord et sur le littoral

Tunisie : L’INM maitient l’alerte et prévient contre des vents violents au Nord et sur le littoral

Les conditions météorologiques seront marquées ce jeudi 07 octobre par la violence du vent.

Dans son premier bulletin météo, l’INM fait état de vents violents au Nord et dans les régions côtières.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, la mer est fortement agitée à houleuse dans le Nord, et au Golfe d’Hammamat. Elle est agitée dans le Golfe de Gabès.

Les températures enregistrent une importante baisse, avec des maximales comprises entre 20 et 24° dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, et entre 26 et 32° dans le reste des régions.

Le ciel sera émaillé de nuages passagers, qui seront, parfois, denses au Nord, avec des pluies éparses qui revêtent un caractère orageux près des côtes, l’après-midi.

Gnetnews