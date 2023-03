Tunisie : L’INM prévient contre un vent violent ce vendredi 10 Mars

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 10 Mars, par des vents violents au Nord, sur les hauteurs, et dans les régions côtières, leur vitesse atteindrait les 70 Km/ heure sous forme de rafales, prévient l’INM dans son premier bulletin météo de la journée.

La mer est très agitée à houleuse au Nord, et agitée à très agitée à l’Est du pays.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Les températures sont plus ou moins stationnaires. Les maximales seront comprises entre 16 et 22° au Nord et sur les hauteurs ; elles seront entre 23 et 29° dans le reste des régions.

Gnetnews