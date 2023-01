Tunisie : L’INM prÃ©voit vents violents et pluies ce lundi soir et demain lundi

Tunisie : L’INM prévoit vents violents et pluies ce lundi soir et demain lundi

L’Institut national de la Météorologie prévient contre des vents violents à extrêmement violents, en fin de journée de ce lundi 09 janvier et demain, mardi 10 janvier.

La vitesse du vent variera entre 50 et 70 km/ heure et atteint les 90 Km/ heure, notamment près des côtes et sur les hauteurs ; ils seront accompagnés de tempêtes de sable au Sud, prévoit un bulletin météo paru en ce début d’après-midi.

Les conditions météorologiques seront marquées, ce soir, par des pluies éparses dans les régions du Nord ; elles seront, provisoirement, orageuses à l’extrême Nord, et au Nord-ouest.

L’INM avait annoncé dans son bulletin du matin que ce début de semaine sera marqué par des changements météorologiques.

Gnetnews