Tunisie : L’instance anti-Coronavirus reste en état de réunion, et annoncera ce vendredi de nouvelles mesures pour l’Aïd

L’instance nationale de coordination et de suivi des programmes de lutte contre le Coronavirus, et l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus resteront en état de réunion permanente, pour étudier les mesures nécessaires et prendre les décisions requises, en vue de freiner la propagation du virus, annonce la présidence du gouvernement.

Une conférence de presse se tiendra ce vendredi à partir de 10 heures pour annoncer de nouvelles mesures, selon la même source.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, avait annoncé hier la tenue l’après-midi du jeudi de la réunion de l’instance nationale anti-coronavirus sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, pour examiner les propositions du Comité scientifique.

Ledit comité avait proposé un confinement général pendant les deux premiers jours de l’Aïd, ainsi que l’interdiction des déplacements entre les régions à compter du samedi 08 Mai.

Le comité avait mis en garde contre les rassemblements et les réunions familiales pendant l’Aïd ; « la famille étant devenue un foyer de contamination ».

Gnetnews