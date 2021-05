Tunisie : Le comité scientifique propose un confinement général les jours de l’Aïd et l’interdiction de la circulation entre les villes

Dr Aman Allah Masaadi a déclaré ce mercredi 05 Mai que le comité scientifique a proposé lors de sa réunion hier, « de décréter un confinement général de deux jours au moins (les 1er et 2ème jour de l’Aïd), et d’interdire les déplacements entre les villes à partir du samedi 08 Mai ».

Intervenu ce matin sur Mosaïque, au lendemain de la réunion du comité scientifique consacrée à l’examen de nouvelles propositions en prévision de l’Aïd el-Fitr, attendu pour jeudi 13 Mai en Tunisie, le membre dudit comité a fait état d’ »une situation très grave et inquiétante ». « Les services d’urgence et de réanimation sont submergés, on en est encore à une période de pic, et on ne peut espérer que les choses s’améliorent », a-t-il alerté.

Le variant britannique a provoqué une catastrophe en Tunisie, et a fait perdre à certaines familles plus de deux à trois de leurs membres, a-t-il déploré.

Il a ajouté que le but de ces recommandations est de limiter les rassemblements notamment « au sein des familles qui sont devenues un foyer de contamination, ainsi que les scènes d’encombrement dans les stations de louages, de bus, les gares, » etc. L’objectif est, aussi, d’inciter les gens à rester chez eux, pour prévenir la propagation du virus, et des drames, a-t-il souligné.

Le membre du comité scientifique a indiqué que les dispositions en vigueur actuellement pour prévenir la propagation du virus, n’ont pas produit d’effets. « Les indicateurs n’ont montré aucune évolution positive, pour la simple raison que ces mesures n’ont pas été appliquées ni par les autorités, ni par les citoyens », a-t-il regretté.

L’épidémie du Coronavirus a fait jusque-là en Tunisie plus de 11 mille décès, et plus de 314 mille contaminations.

