Tunisie : L’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé obtient la certification ISO/IEC 27001 :2013.

L’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé, INEAS annonce avoir obtenu la certification ISO/IEC 27001 :2013.

Cette certification couvre le système de management de sécurité de l’information mis en œuvre pour les activités : Gestion de l’infrastructure IT, gestion des projets et assistance des utilisateurs de l’INEAS.

La certification ISO/IEC 27001 : 2013 englobe entre autres : l’organisation de la sécurité de l’information, les ressources humaines, le contrôle des accès, la sécurité physique et environnementale, la sécurité liée à l’exploitation et les communications, la relation avec les fournisseurs, la gestion des incidents et la continuité de l’activité.

L’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé, une autorité publique, chargée notamment, de l’évaluation de la qualité du service de la santé, des technologies de la santé, des pratiques professionnelles et de l’organisation des soins.

