Tunisie : L’instance pour la démocratie et les libertés rejette le décret-loi n’o 30

L’instance nationale pour la défense des libertés et de la démocratie annonce son rejet du décret-loi n’o 30 portant création d’une instance nationale consultative pour une nouvelle république.

L’instance récuse, dans un communiqué, « la politique du fait accompli adoptée par le chef de l’Etat en dehors de la légalité constitutionnelle et juridique, valorisant la position de l’UGTT et le sursaut des universitaires, pour épargner les doyens des facultés de droit de l’instrumentalisation politique de l’université tunisienne, au service d’un projet personnel consacrant la monopolisation du pouvoir. »

L’instance pointe, en préambule, « la politique de fuite en avant suivie par le président Kaïs Saïed, et son accaparement de la décision nationale, en créant ladite instance par décret-loi, en procédant à une nomination parachutée de ses membres, et en la chargeant de rédiger un projet d’une nouvelle constitution pour la Tunisie, et de proposer des réformes économiques et sociales en un seul mois, sans que ses travaux ne soient contraignants pour le chef de l’Etat ».

L’instance appelle toutes les parties concernées par l’appel du président « à refuser de jouer le rôle de faux témoins, et à ne pas adhérer dans le processus de démantèlement de l’Etat ». Comme elle appelle les Tunisiens « à militer pour la démocratie, et à rejeter le pouvoir personnel absolu ».

Gnetnews