Tunisie : L’institution du contentieux de l’Etat en grÃ¨ve de 03 jours Ã  partir de demain

Tunisie : L’institution du contentieux de l’Etat en grève de 03 jours à partir de demain

L’institution du contentieux de l’Etat observera à partir de demain, mardi 22 février, et pendant trois jours, (22, 23 et 24 février), une grève au niveau de l’administration centrale, et régionale.

Dans un préavis de grève adressé le 09 février dernier, à la cheffe du gouvernement, au ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, au ministre des Affaires sociales, et au chargé du contentieux de l’Etat, l’union des conseillers du contentieux de l’Etat réclame une intervention rapide des autorités compétentes, pour parvenir à des solutions aux revendications en suspens.

Ces revendications portent, notamment, sur la levée de l’exception de ce corps de l’indemnité incitative, l’accélération du passage de la loi régissant l’instance des affaires de l’Etat, l’application de la loi relative aux promotions, la régularisation de la situation de ceux qui méritent une voiture de fonction, et l’élaboration d’un projet de loi portant sur l’octroi d’une prime spéciale aux agents du contentieux de l’Etat.

