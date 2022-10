Tunisie : L’institution militaire mise sur l’industrialisation pour éviter l’hémorragie des devises

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a mis l’accent sur l’importance du rôle du centre de recherches militaires, en matière de réalisation et de pilotage des projets de recherche scientifique et développement technologique, dans le cadre d’une vision future progressive, partant du renouveau technologique jusqu’à l’industrialisation militaire.

Ouvrant hier, au centre national de Cartographie et télédétection, une journée scientifique portes ouvertes, organisée par le centre de recherches militaires pour faire connaitre ses missions et sa vision stratégique, dans le droit fil de la stratégie du ministère de la Défense nationale 2021 – 2030, en présence des chefs des laboratoires et unités de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur et de santé militaires, le ministre, cité par un communiqué du ministère de la Défense, a indiqué que « l’industrialisation militaire est un choix stratégique, pour des raisons sécuritaires, techniques et économiques, avec la hausse des besoins de l’institution militaire, et des dépenses de la défense, ainsi que de la complexité des procédures d’acquisition, et l’hémorragie des réserves en devise qui en découle ».

L’institution militaire regorge de ressources humaines spécialisées, et de compétences, ce qui l’habilite à aller de pair avec le développement technologique. Outre le fait qu’elle se distingue par la diversité de ses domaines de recherche, en relation avec les technologies modernes, le champ médical, et de leur interaction avec le dispositif national de recherche scientifique.

L’institution militaire s’est assignée deux objectifs, portant sur la promotion de la recherche scientifique et le développement du dispositif d’industrialisation militaire. Atteindre ces deux objectifs requiert d’orienter les activités de recherche réalisées au niveau des différentes structures du ministère vers des champs spécifiques et prioritaires, à l’instar du champ technologique, et aussi prospecter les besoins pour consolider la promptitude face aux dangers, a-t-il souligné.

Et de conclure : « L’industrialisation militaire constitue une locomotive de développement de nombreux secteurs, et contribuera au développement intégral, et à la mobilisation de devises, à travers la commercialisation des équipements militaires dans des pays africains, du fait de la position géographique de la Tunisie ».

Gnetnews