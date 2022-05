Tunisie : « L’introduction du nom de Noureddine Taboubi dans le décret présidentiel est une désinvolture et un défi » (Tahri)

Le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, a exprimé ce jeudi 26 Mai 2022, son étonnement envers l’introduction du nom du Secrétaire Général, Noureddine Taboubi, dans le décret présidentiel paru, hier mercredi, et portant sur la composition de la commission consultative des affaires économiques et sociales, et la commission consultative juridique.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que « l’introduction du nom de la centrale syndicale, ou de son secrétaire général dans la composition de cette commission, bien que l’UGTT ait annoncé son refus de participer aux commissions annoncées par le président de la république, revient à une désinvolture et un défi ».

Il a réitéré le refus de la centrale syndicale de participer à la commission de dialogue national, prévu par le décret-loi n’o 30 de l’année 2022.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a émis la semaine dernière un décret-loi n’o 30 portant création de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, qui est répartie en trois commissions : la commission consultative des affaires économiques et sociales, la commission consultative juridique, et la commission du dialogue national.

Un décret présidentiel n’o 505 de l’année 2022, du 25 Mai 2022, portant sur la composition de la commission consultative des affaires économiques et sociales, et celle de la commission consultative juridique, est paru dans l’édition d’hier soir, mercredi, du journal Officiel.

La commission des affaires économiques et sociales a compté, parmi ses membres, Noureddine Taboubi, ou qui le remplace, pour l’Union générale tunisienne du travail.

Gnetnews