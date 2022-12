Tunisie : L’ISIE a procÃ©dÃ© Ã  l’annulation partielle ou totale des rÃ©sultats de certains candidats (Jedidi)

Tunisie : L’ISIE a procédé à l’annulation partielle ou totale des résultats de certains candidats (Jedidi)

Le vice-président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Maher Jedidi, a affirmé ce lundi 19 décembre, que de nombreuses infractions étaient enregistrées pendant le processus électoral des législatives.

Le conseil de l’instance a considéré qu’elles avaient un impact sur l’issue des résultats des élections, sur la base de quoi, il a pris des décisions d’une annulation partielle ou totale des résultats de certaines circonscriptions, concernant certains candidats, a-t-il indiqué.

Dans un entretien avec la TAP au centre des médias du palais des Congrès, Jedidi a déclaré que l’ensemble du processus électoral a été entaché d’irrégularités relevées par les unités d’observations pendant la campagne, le jour du silence électoral et le jour du scrutin, lesquelles ont été inscrites dans des PV.

Ce sont les instances régionales qui tranchent les résultats des élections ; elles ont pris des décisions et recommandations et les ont soumises au conseil de l’instance, qui s’est tenue hier et a pris des mesures, à leur sujet, a-t-il souligné.

Gnetnews