Tunisie : Lâ€™ISIE et lâ€™audiovisuel public planchent sur les prochaines Ã©lections locales prÃ©vues dans 2085 imadas

Tunisie : L’ISIE et l’audiovisuel public planchent sur les prochaines élections locales prévues dans 2085 imadas

L’instance supérieure indépendante pour les élections a tenu, ce jeudi 04 Mai 2023, une réunion avec l’audiovisuel public, dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales.

Ont été présents à cette réunion Naoufel Frikha, Mohamed Tlili Mansri et Mahmoud el-Ouar, respectivement vice-président de l’instance électorale ; et membres de son conseil d’une part, et la Directrice Générale de la télévision nationale, Awatef Dali, la délégation l’accompagnant, ainsi que Samia Fathalli, coordinatrice générale des élections à la radio tunisienne, d’autre part.

La rencontre a porté sur « les moyens de coopération entre l’instance et les deux établissements médiatiques, notamment pour ce qui est du démarrage des préparatifs des prochaines élections locales, précocement ».

Les deux parties ont convenu des grandes lignes de la stratégie de communication et de sensibilisation qui sera adoptée par l’instance, en collaboration avec la télévision et radio nationales. Le but est de faire connaitre ces élections locales qui auront lieu dans plus de 2085 imadas, ce qui requiert une nouvelle répartition des circonscriptions électorales, première du genre, au niveau des localités en question.

Gnetnews