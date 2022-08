Tunisie : L’Italie détrône la France, devenant notre premier partenaire commercial au 1er semestre 2022

L’Italie est devenue au terme du premier semestre 2022 le premier partenaire commercial de la Tunisie, détrônant la France, « premier partenaire traditionnel de ce pays d’Afrique du Nord depuis l’indépendance », rapporte l’agence de presse italienne, Ansa, citant la directrice de l’agence ICE à Tunis, Donatella Iaricci.

Les échanges commerciaux entre l’Italie et la Tunisie en juin 2022 se montent à 10.786,2 millions de dinars tunisiens (3,43 millions d’euros), avec une augmentation de 27,24%, contre 8,474 millions de dinars (2,69 millions d’euros) à la même période de 2021 . La France enregistre pendant la même période, 10 735 millions de dinars (3,34 millions d’euros), indique la directrice de l’agence italienne de commerce extérieur.

Ces importants résultats ont été réalisés à la faveur d’une augmentation des exportations italiennes de 33,4 % par rapport à la même période de 2021 », explique Iaricci. Elles sont, principalement, constituées de produits pétroliers, suivis de matières premières liées aux textile, vêtements et chaussures (coton, fibres synthétiques et cuir), matières plastiques, y compris produits manufacturés, machines liées à l’industrie électrique et équipements mécaniques, réacteurs et chaudières, a-t-elle énuméré.

Les importations italiennes en provenance de Tunisie ont augmenté de 20,8%, au cours du premier semestre de cette année. Elles sont notamment constituées de chaussures et de produits textiles et d’habillement.

La balance commerciale de la Tunisie avec l’Italie continue à être déficitaire à raison de 875 millions de dinars. La Tunisie accuse, par ailleurs, un fort déficit dans ses échanges avec la Chine et la Turquie.

Gnetnews