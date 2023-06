Tunisie : L’Italie fournit un nouveau soutien financier pour renforcer la résilience de l’économie tunisienne

L’Italie a présenté hier, jeudi, un soutien financier au fond de résilience et d’inclusion de l’économie tunisienne, créé par la banque mondiale pour renforcer la résilience de l’économie tunisienne, face aux actuels défis économiques et sociaux, et soutenir les réformes.

L’agence italienne pour la coopération et le développement (AICS) annonce la signature hier d’un nouvel accord dans le cadre du fonds fiduciaire TERI (Tunisia Economic Resilience and Inclusion), portant sur un soutien financier d’un million d’euros.

L’agence italienne dit contribuer, ainsi, « à fournir l’assistance technique auprès de la présidence et des ministères tunisiens pour l’identification et la mise en œuvre de réformes prioritaires pour le développement et la stabilité du pays. »

L’accord a été signé, au siège de l’ambassade d’Italie, par l’ambassadeur d’Italie, Fabrizio Saggio, le représentant de la banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, et le directeur de l’AICS, Andrea Senatori.

Cet appui financier vise à renforcer l’unité d’exécution au sein de la présidence du gouvernement, en vue de faciliter la coordination et l’accélération de la mise en œuvre des réformes décidées par le gouvernement.

Gnetnews