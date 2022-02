Tunisie : L’Italie lève les restrictions voyage, avec la perspective d’un circuit Rome – Carthage

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara, a annoncé que son pays a levé les restrictions de voyage, suite à l’amélioration de la situation épidémique sur les plans national et international.

Les Italiens vont pouvoir organiser des vacances dans différentes destinations touristiques dont la Tunisie, a-t-il souligné, lors d’une rencontre hier, avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine.

Les deux parties ont discuté « les moyens de promouvoir le tourisme culturel de l’Italie vers la Tunisie, à travers l’éventualité d’aménager un circuit touristique conjoint de Rome à Carthage, traduisant la profondeur civilisationnel, culturel et historique entre les deux pays ».

Cet projet permettrait « de valoriser ce legs civilisationnel, et d’attirer des millions de Touristes vers la Tunisie, en provenance de l’Italie et de tous les coins du monde », prédit le ministère du Tourisme, dans un communiqué.

Le ministre a dit « la volonté de développer un partenariat avec la partie italienne, en matière de formation dans les métiers touristiques, et d’œuvrer conjointement à développer les relations de coopération », annonçant la tenue d’une série de rencontres officielles, la prochaine période, avec les responsables et les TO italiens, pour promouvoir davantage la destination tunisienne.

