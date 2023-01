Tunisie : L’Italie prête à consolider ses investissements dans nos contrées, et à créer des emplois

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a affirmé les dispositions de son ministère à contribuer à inciter les investisseurs italiens à s’implanter en Tunisie, étant une destination privilégiée pour l’investissement, pour ses compétences supérieures, évoquant la tenue de sessions de formation courtes pour répondre aux besoins des entreprises économiques implantées en Tunisie, en la matière.

Recevant, hier jeudi, l’ambassadeur italien, Fabrizio Saggio, le ministre a mis l’accent sur les priorités de son département fondées, essentiellement, sur l’amélioration des politiques publiques de l’emploi, à travers l’amélioration de l’employabilité des postulants pour l’embauche, toutes catégories confondues, notamment, en leur assurant une formation complémentaire à même de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi.

Le diplomate italien a affirmé, pour sa part, « l’engagement de son pays à consolider les liens de coopération avec le nôtre, dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, et à faire réussir les différents programmes conjoints, » soulignant les dispositions de son pays « à investir en Tunisie, ce qui favorise la création de postes d’emploi décents et pérennes ».

L’ambassadeur italien intensifie, cette dernière période, les rencontres avec les membres du gouvernement tunisien ; le thème principal évoqué a trait à la consolidation de la coopération bilatérale, à l’heure où Rome presse Tunis à faire davantage pour endiguer les départs des migrants depuis ses côtes, vers l’Italie.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien, Antonio Tajani, avait déclaré récemment, à l’issue d’un entretien téléphonique, avec son homologue tunisien, avoir demandé au gouvernement Bouden « un engagement fort pour contrer les départs irréguliers des migrants et encourager un plus grand nombre de retours. »

Gnetnews