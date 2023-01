Tunisie : L’Italie demande « un engagement fort du gouvernement tunisien pour contrer les départs irréguliers des migrants »

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien, Antonio Tajani, a annoncé avoir eu un entretien téléphonique, avec son homologue tunisien, Othman Jarandi.

Le chef de la diplomatie italienne indique dans un tweet avoir demandé au gouvernement tunisien un engagement fort pour contrer les départs irréguliers des migrants et encourager un plus grand nombre de retours.

Tanjani a ajouté qu’il allait prochainement se rendre en visite en Tunisie.

Il a assuré que le gouvernement de son pays s’employait à régler l’urgence de l’immigration.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué hier, dans un communiqué, que cette conversation téléphonique avait insisté sur la nécessité de renforcer la concertation et la coordination entre les deux pour venir à bout du fléau de l’émigration irrégulière, et des défis qui en découlent en termes sécuritaire, humain et de développement.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, a rencontré ces deux derniers jours la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed.

Gnetnews