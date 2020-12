Tunisie : Lâ€™objectif de lâ€™initiative de lâ€™UGTT nâ€™est pas de changer le gouvernement (Taboubi)

Tunisie : L’objectif de l’initiative de l’UGTT n’est pas de changer le gouvernement (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a exclu dans un entretien avec le journal Acharaâ al-Magharibi, paru dans son édition de ce mardi 1er décembre 2020, que le but de l’initiative qu’il avait présentée hier, mardi, au président Kaïs Saïed, soit le changement du gouvernement, ou le remplacement d’une partie en son sein, signalant que « l’initiative prévoit un dialogue économique et social visant à sortir le pays de sa crise actuelle ».

Sur les raisons du choix de présenter l’initiative à la présidence de la république, Taboubi a répondu : « nous avons choisi de nous adresser à la bonne adresse et aux institutions élues…nous avons présenté des idées et une initiative pour un dialogue économique et social urgent ».

« Si toutes les parties souhaitent revenir sur la bonne voie, trouver des solutions pragmatiques et rationnelles, et tirer les enseignements des expériences passées, nous aurions ainsi fait parvenir la voie de l’UGTT aux côtés des autres parties, même si celles-ci ont une autre vision, nous aurions fait part de notre position… il y a un peuple dont on respecte la volonté, comme on respecte les résultats des élections…toute période a sa réalité ».

Le SG de l’UGTT s’est dit favorable à « toute partie qui a la volonté, les solutions et une idée pour fédérer et non pour diviser ».

Sur l’éventualité que le dialogue débouche sur le changement du gouvernement, Taboubi a rétorqué : « nous n’avons jamais posé dans notre initiative le changement du gouvernement, ou la déposition de X ou Y, ce qui importe c’est notre vision envers la situation actuelle du pays…les plus grands perdants sont les travailleurs et la catégorie marginalisée, ainsi que la classe moyenne. Notre initiative est celle de sortie de crise, vers de nouveaux choix nationaux. »

Le chef de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, avait remis hier, au président de la république, « une initiative pour le dialogue économique et social« .

