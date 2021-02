Tunisie : L’Observatoire Raqabah dépose plainte contre le ministre du Transport et des responsables de Tunisair pour soupçons de corruption

L’Observatoire Raqabah a déposé hier, mardi 23 février 2021, une plainte auprès du parquet conte l’actuel ministre du Transport, et de hauts responsables de Tunisair, ayant occupé de hauts postes au sein de la compagnie depuis 2015.

La plainte porte sur des dépassements, des contraventions financières, et des soupçons de corruption liés à des soldes de clients, et à des recettes commerciales de la compagnie, fait savoir ce mercredi 24 février Raqabah.

L’observatoire a présenté « de nombreuses pièces de conviction à la justice confirmant ces soupçons, dont une copie du PV de la réunion du Conseil d’administration de Tunisair, à la date du 28 décembre 2020, ayant conclu un grand atermoiement dans l’établissement des états financiers de la compagnie, pendant les années comptables de 2018 et 2019, ainsi que des trous dans les recettes de la compagnie au niveau de certaines de ses représentations commerciales à l’étranger, comme le Caire et Paris, ce qui cache des dépassements financiers ».

Ledit PV a comporté « un appel à la direction générale à prendre des mesures conservatoires et à assurer un suivi à ce sujet, et un engagement à procéder aux mesures nécessaires pour démettre le directeur financier central, et le directeur de la comptabilité de leurs postes fonctionnels, pour manquements ».

L’observatoire dit avoir examiné les rapports comptables de 2015 à 2018, qui renfermaient des réserves dans la mesure où une grande partie des recettes commerciales de la compagnie sont injustifiées ainsi que les soldes de clients et les soldes y afférents.

Les montants injustifiés sont estimés à 221 millions de dinars dans les soldes créditeurs, et 182 millions de dinars dans les soldes débiteurs, dans le rapport de 2017.

La plainte de l’observatoire vise notamment l’actuel ministre du Transport, Moez Chakchouk, les PDG de Tunisair de 2015 à 2021, les administrateurs de la compagnie, les membres du Conseil d’administration, les secrétaires généraux, les directeurs financiers centraux, les directeurs comptables pendant la période de 2015 à 2021…

