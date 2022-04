Tunisie : L’offre est abondante et la tendance baissière des prix se confirme (ministère)

Malgré le recul constaté par rapport à l’année dernière, les différentes régions ont connu une abondance de l’offre des différents produits de base et produits agricoles, notamment ceux du printemps, excepté les perturbations connues les premiers jours du Ramadan, s’agissant des piments, et à un degré moindre les tomates, pommes de terre et certains primeurs, indique ce vendredi 22 avril le ministère du Commerce.

Les légumes ont vu, en majorité, leur prix baisser, ainsi que certains fruits, notamment l’oignon Rebaï (- 6%), petits pois (- 30 à – 34 %), piment fort (-20 à – 30 %), piment doux (-4 à -5 %), fèves (-4 à -14 %), fraises (-23 à – 26 %), Dattes (-1 à -2 %), les prix des légumes-feuilles, les tomates et les pommes de terre sont stables.

Au niveau du contrôle, quelque 3231 équipes de contrôle ont été mobilisées, ayant levé 11 774 infractions économiques, après avoir effectué 68 814 visites.

Les saisies effectuées portées sur 1660 quintaux de farine, 60 quintaux de semoule, 6 tonnes de sucre, 8405 litres d’huile, 3 tonnes de pâtes alimentaires, 56 tonnes de fruits et légumes, 3, 4 tonnes de viandes et poissons, etc.

Par ailleurs, 657 plaintes sont parvenues au ministère, liées à des pratiques spéculatives, dont 303 ont été réglées, soit 46 %, selon la même source.

Gnetnews