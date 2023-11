Tunisie : L’OMMP signe un contrat pour l’acquisition de six remorqueurs moyennant une enveloppe de 168 millions de dinars

L’Office de la Marine marchande et des ports (OMMP) a singé hier, lundi 06 novembre, au salon d’honneur du port de la Goulette avec la société internationale, Med Marine, un contrat de construction et d’acquisition de 06 remorqueurs de pointe, dont trois sont équipés de treuils de remorquage arrière, pouvant servir en haute mer.

Ces nouveaux équipements sont destinés à assurer les services de remorquage dans les ports maritimes, ainsi qu’à lutter contre les incendies et la pollution marine.

Le contrat a été conclu moyennant une enveloppe de 49.3 millions d’euros, et une durée de 23 mois, soit l’équivalent de 168 millions de dinars ; l’agence française de développement, (AFD), y a participé à travers un crédit de 41 millions d’euros.

L’OMMP tend, à travers ce contrat, le plus grand investissement de son histoire, à renouveler sa flotte de remorqueurs, datant de plus de 20 ans, en vue de moderniser les instruments des services portuaires, en améliorer la prestation et le rendement, en garantissant les attributs de sécurité et la rapidité d’intervention, ce qui s’inscrit dans le droit fil de la vision stratégique, du secteur du transport et de la logistique à l’horizon de 2040, souligne, eu substance, l’office dans un communiqué.

Gnetnews