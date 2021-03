Tunisie /Arrestation d’activistes : Al Bawsala pointe des « dépassements policiers »

L’Organisation al Bawsala exprime son soutien à l’ensemble des activistes, « dans la défense de leur droit d’exprimer leurs opinions et positions ».

L’ONG pointe dans un communiqué « la montée des arrestations contre de nombreux activistes, la dernière période, du fait de leur position, ce qui constitue une atteinte à leur droit de s’exprimer ».

« L’arrestation d’un groupe d’activistes de la société civile à la fin de la semaine écoulée n’est qu’un nouvel épisode du traitement policier, attentatoire aux libertés et contraire aux procédures légales », souligne-t-elle.

Al Bawsala condamne, avec fermeté, « le traitement policier et les arrestations abusives menées par les appareils sécuritaires de l’Etat, contre les activistes, dans une atteinte criante à la loi ».

L’organisation appelle le chef du gouvernement, et ministre de l’Intérieur par intérim « à jouer son rôle, pour arrêter ces dépassements graves et récurrents commis par les agents de police, et juger toutes les personnes impliquées », et réclame son audition à l’Assemblée, à ce sujet.

L’ONG rappelle la nécessité de mettre en adéquation le dispositif juridique et judiciaire, avec les dispositions constitutionnelles, en vue de consacrer les garanties susceptibles d’éradiquer ce type de dépassements.

