Tunisie : L’ordre des avocats appelle le pouvoir politique à rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie et à en « rompre l’isolement »

Le Conseil national de l’ordre des avocats appelle « l’autorité politique à rompre l’isolement du peuple syrien, et à rétablir les relations diplomatiques, immédiatement et au plus haut niveau ».

Le barreau exprime , dans un communiqué, sa « solidarité avec les peuples turc et syrien, notamment le peuple syrien face à ce drame douloureux, et met en garde contre ses graves répercussions humanitaires, face aux dures conditions climatiques, a fortiori après l’érosion de toute l’infrastructure en Syrie, des suites de plus d’une décennie de destruction et de blocus ».

L’ordre des avocats dit « ouvrir le champ pour les dons en espèces et en nature, destinés aux familles sinistrées et victimes du peuple syrien, auxquels participent l’ensemble des avocats au niveau du conseil national, et des bureaux régionaux ».

L’association des magistrats tunisiens avait, à son tour, pressé les magistrats, toutes catégories confondues, à contribuer à l’élan de solidarité en faveur des deux pays endeuillés, à l’issue de cette terrible tragédie qui les a frappés.

Gnetnews